Домой к корреспонденту «Радио Свобода» Антону Сергиенко приходила полиция. Он рассказал интернет-изданию «МБХ медиа», что около 17 часов ему в дверь позвонила соседка. Она сказала, что «только что заходили двое в штатском, спрашивали, кто живет по адресу прописки [журналиста]». Сам Сергиенко, по его словам, в это время спал и не слышал звонок. Соседка ему сказала, что приходившие представились полицейскими, показали удостоверения, ничего конкретного не спрашивали, сломали почтовые ящики. Сергиенко отметил, что на акциях в поддержку Алексея Навального 23 и 31 января выполнял свои обязанности как журналист «Радио Свобода». Российские власти признали эту радиостанцию иностранным агентиом.
2021-02-13T01:11:44+03:00
2021-02-13T01:11:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:11, 13 февраля 2021
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