Bellingcat: связанный с Кремлем сотрудник ФСБ Роман Мезенцев мог быть причастным к отравлению Алексея Навального

Издание Bellingcat полагает, что связанный с Кремлем сотрудник ФСБ Роман Мезенцев мог быть причастным к отравлению Алексея Навального. Об этом сообщил в эфире телеканала Дождь журналист-расследователь Христо Грозев. Ранее он говорил, что Мезенцев входил в команду предполагаемых отравителей политика Владимира Кара-Мурзы-младшего. По словам Грозева, Мезенцев, который является «самым высокопоставленным человеком в иерархии группы», созванивался с другими ее участниками в период, когда, вероятно, готовилась операция по Навальному. Расследователь Bellingcat полагает, что именно через Мезенцева проходили заказы. Грозев также предположил, что Кара-Мурзу, скорее всего, отравили не нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое применили против Навального. Ранее Bellingcat опубликовал совместное расследование с The Insider и Der Spiegel, из которого следует, что сотрудники ФСБ, предположительно участвовавшие в отравлении Навального, могли быть причастны к двум попыткам отравить Кара-Мурзу в 2015 и 2017 годах.
2021-02-13T01:10:36+03:00
2021-02-13T01:10:36+03:00
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01:10, 13 февраля 2021
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