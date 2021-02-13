Вузы и школы по всей России намерены провести в воскресенье флешмоб по случаю Дня всех влюблённых

Провластные мероприятия намечены на тот же день, что и акции с фонариками в поддержку Алексея Навального. (акция не согласована с властями)

Росмолодёжь анонсировала акцию «Россия страна любви». Студентам предложили в воскресенье массово дарить букеты девушкам, юношам, детям, продавцам, полицейским и другим. Делать это от лица молодёжи, волонтёров и активистов, говорится в рекомендациях к проведению мероприятия. Также намечен флешмоб. Участников просят предложить россиянам делиться тем, что они особенно любят — от шоколадного чизкейка до воскресных прогулок с семьёй, пишет издание Znak. Итогом флешмоба должны стать цитата «счастливые и гордые за страну участники акции». В соцсетях предлагают выкладывать фото и видео с хэштегом «Россия страна любви». Посты с таким слоганом уже появляются на сайтах ряда вузов в разных городах, включая Москву, и на их страницах в соцсетях. В Петербурге воскресным вечером намечен флешмоб в Петропавловской крепости. Предполагается, что полсотни волонтеров сформируют сердце и своими движениями сделают его пульсирующим, признавшись в любви не только окружающим людям, но и родному городу, сказали Интерфаксу в пресс-службе комитета молодежной политики Петербурга.

Штаб Навального в начале недели анонсировал акцию 14 февраля «Любовь сильнее страха». Ее участников просят выйти во дворы своих домов и включить фонарики на телефонах. Силовые ведомства предупредили об административной и уголовной ответственности за незаконные акции.