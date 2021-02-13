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00:02, 13 февраля 2021

Из центра для содержания мигрантов в подмосковном Сахарово сегодня должны отпустить около ста человек

Речь идёт о людях, которым присудили сроки из-за протестных митингов в Москве.

В отличие от прошлого раза сегодня у нескольких десятков человек, отбывших сроки в Сахарово не должно быть проблем с тем, чтобы добраться домой. Об этом вчера «Эху» рассказывала член ОНК Москвы Марина Литвинович. По её словам, за последние дни для этих целей организовались как волонтёры, так и родственники с машинами.

В ночь на среду на этой неделе из центра в Сахарово также должны были выйти около ста человек, но их, по словам правозащитников, незаконно держали там до утра. Одной из причин тогда стало то, что неподалёку от центра для мигрантов полиция выставила дополнительный блокпост, который не позволял родственникам подъехать. В итоге получилось так, что люди, оказавшись в темноте на выходе из центра, не знали куда идти, и их через какое-то время перестали выпускать.

Участников акций за освобождение политика Алексея Навального начали посылать в центр мигрантов в Сахарово, потому что места в столичных СИЗО кончились. По оценке интернет-издания «ОВД-Инфо», 23-тьего января в столице задержали более полутора тысяч человек, а через неделю — более 1800.



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