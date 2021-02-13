Журналисту «Эха Москвы в Петербурге» Арсению Веснину пригрозили делом о клевете

Как рассказал он сам, поводом стала публикация, в которой говорилось о полицейских, съевших бургеры из передачи задержанным. Пока с квалификацией дела в полиции не определились и сейчас проходит проверка.

Сотрудники дежурной части ранее отрицали, что передали в камеры не всю еду, полученную от волонтеров и говорили, что «чихнуть не могут без команды». Веснин уточнял, что в его рассказе не было конкретных лиц, как и заведомо ложных сведений – только распространение информации, которую он счел общественно важной. В частности, задержанные жаловались на условия содержания — клопов, холод и недостаток воды в отделе полиции.

