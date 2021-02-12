Суд в США освободил уроженку России, которая несколько лет выдавала себя за миллионершу

Комиссия по условно-досрочному освобождению приняла такое решение после того, как 28-летняя Анна Сорокина раскаялась в содеянном. Вскоре ее должны депортировать в Германию.

Сорокина, переехавшая в США в 2016 году, живя в Нью-Йорке, представлялась немецкой наследницей с состоянием в 60 миллионов долларов. Она останавливалась в отелях в долг, брала кредиты и ходила на вечеринки за чужой счет, — пишет газета «Нью-Йорк Пост». Во время отбывания наказания мошенница консультировала создателей сериала «Нетфликс» о своей жизни и теперь планирует написать книгу.