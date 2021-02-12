Компании Nestle и Mars обвинили в использовании детского труда

В иске американской правозащитной группы IRA говорится, что производители продолжают получать прибыль от продажи какао, собранного детьми-рабами – об этом сообщает агентство Блумберг. Истцами выступают восемь малийских граждан, которые, как утверждается, были проданы в рабство в детском возрасте и были вынуждены работать на плантациях в Кот-д’Ивуаре.

Nestle и Mars в свою очередь настаивают, что проводят чуткую политику против использования детского труда.