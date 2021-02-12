Ватикан и РПЦ увидели усиление позиций атеизма из-за коронавируса

Пандемия заставила многих жителей планеты усомниться в существовании бога – сказал председатель Папского совета по содействию христианскому единству Курт Кох – его слова приводит газета РБК. Накануне представители Католической и Русской православной церквей провели провели онлайн-заседание. Патриарх Кирилл заметил, что в обществе из-за коронавируса реанимируются стереотипы атеистической пропаганды, которые мешают работе церкви.