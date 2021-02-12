Ватикан и РПЦ увидели усиление позиций атеизма из-за коронавируса

Пандемия заставила многих жителей планеты усомниться в существовании бога – сказал председатель Папского совета по содействию христианскому единству Курт Кох – его слова приводит газета РБК. Накануне представители Католической и Русской православной церквей провели провели онлайн-заседание. Патриарх Кирилл заметил, что в обществе из-за коронавируса реанимируются стереотипы атеистической пропаганды, которые мешают работе церкви.
2021-02-12T23:02:08+03:00
2021-02-12T23:02:08+03:00
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23:02, 12 февраля 2021
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Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…