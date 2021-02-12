Новым главой правительства Италии станет экс-руководитель Европейского Центробанка

Марио Драги дал формальное согласие возглавить кабинет министров, сообщает агентство ANSA. Его предшественник – Джузеппе Конте объявил об отставке после того, как правящая коалиция потеряла большинство в верхней палате парламента. Это случилось из-за выхода из нее партии «Живая Италия». Президент страны на этом фоне начал политические консультации пытаясь предотвратить досрочные парламентские выборы.
2021-02-12T22:32:49+03:00
2021-02-12T22:32:49+03:00
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22:32, 12 февраля 2021
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