В Москве побит суточный рекорд осадков почти полувековой давности

Город во второй раз с начала года встал в десятибалльные пробки – об этом сообщает агентство Интерфакс. По уточненному прогнозу Гидрометцентра, пик снегопада в столице придется на период с полуночи до 15 часов субботы. Полностью осадки должны прекратиться поздним вечером в воскресенье.