В Москве побит суточный рекорд осадков почти полувековой давности

Город во второй раз с начала года встал в десятибалльные пробки – об этом сообщает агентство Интерфакс. По уточненному прогнозу Гидрометцентра, пик снегопада в столице придется на период с полуночи до 15 часов субботы. Полностью осадки должны прекратиться поздним вечером в воскресенье.
2021-02-12T22:06:18+03:00
2021-02-12T22:06:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:06, 12 февраля 2021
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