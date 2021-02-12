Правительство ФРГ выразило удивление высказыванием Сергея Лаврова и объяснились насчет поддержки и охраны Навального

Заместитель официального представителя МИД ФРГ Aндреа Сассе на вопрос об оценке заявлений Сергея Лаврова ответила: «Для нас эти высказывания на самом деле являются странными и непонятными». Она указала на речь Хайко Мааса в бундестаге, в которой он наметил основные трудности отношений с Россией. В то же самое время министр иностранных дел подчеркнул, что ФРГ заинтересована в сотрудничестве с Российской Федерацией.

Уже с этой точки зрения высказывания Сергея Лаврова кажутся действительно странными, повторила представительница МИД ФРГ. К этому мнению присоединился также официальный представитель Ангелы Меркель.

Накануне глава дипведомства ФРГ заявил в бундестаге, что министры иностранных дел стран ЕС проведут консультации о реакции по поводу задержания Алексея Навального и подавления мирных протестов в России. Маас подчеркнул, что запрет строительства «Северного потока 2» имеет массивный потенциал эскалации, и выступил против экономической изоляции России и Китая. Политик заявил, что это не должно стать стратегий Запада, и предостерег от разрушения всех мостов с Россией. По его словам, это «не только неправильно, но и опасно», поэтому правительство ФРГ должно поддерживать диалог с Москвой.

Представитель МВД ФРГ подчеркнул, что германские власти не оказывали Алексею Навальному помощи в подготовке документального фильма.

Во время пребывания в Германии Федеральное ведомство по борьбе с уголовными преступлениями организовало меры защиты в соответствии с оценкой индивидуальной опасности Навального.