Бабушкинский суд отложил рассмотрение дела о клевете Алексея Навального на ветерана войны на 16 февраля

Заседание с учётом перерывов продлилось почти 11 часов. Стороны закончили представлять доказательства по делу, суд также допросил Алексея Навального. Политик назвал процесс цитата по изданию Медиазона «самым настоящим оскорблением ветеранов». Он отметил, что Игната Артёменко, которому 94 года, заставили участвовать в суде, несмотря на его нежелание это делать. Навальный нередко спорил с судьёй Верой Акимовой, отвода которого потребовал ещё в начале заседания, но безуспешно. Судья грозила удалить его, в ответ политик обещал сделать то же самое. Допросили экспертов-лингвистов, как со стороны следствия, так и приглашённого защитой. Они указали, что в комментариях Навального к видео с призывами поддержать поправки к конституции были только оценочные суждения. «Из этого можно сделать вывод, что состава клеветы просто нет», — сказала после заседания адвокат Ольга Михайлова. В суде допросили внука ветерана, между ним и обвиняемым, как и неделю назад опять произошла перепалка. Навальный интересовался у Игоря Колесникова не кажется ли ему что заявление дедушки подделано, внук это отрицал. На требование извиниться Навальный ответил, что не будет этого делать перед свидетелем. «Тут у всех дедушки воевали, но никто ими не торгует», сказал политик. Судья сняла вопрос Навального в том числе про кабриолет внука. Она также отказала в проверке подлинности подписей ветерана на документах по делу.

Следующее заседание начнется со стадии дополнений. После них стороны перейдут к прениям.