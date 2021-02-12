Японское правительство вводит должность министра оп проблемам одиночества

Власти обеспокоены проблемой участившихся случаев самоубийств, особенно среди одиноких женщин – сообщает агентство Nikkei. Этот вопрос особенно остро встал на фоне ограничительных мер, введенных в стране из-за эпидемии коронавируса. Новую должность займет министр по делам восстановления жизнедеятельности регионов Тэцуси Сакамото.

Аналогичный пост был создан в правительстве Великобритании в 2018 году. Идею создать министерство счастья в России ранее высказывала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.