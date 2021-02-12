Чистая прибыль «Роснефти» в прошлом году упала почти на 80%

Газета «Коммерсант» со ссылкой на отчет пишет о том, что она составила менее 150 миллиардов рублей. При этом в четвертом квартале производитель нефти отчитался о рекордной прибыли на фоне «положительного эффекта от сделок по проекту «Восток Ойл» и эффекта от неденежных факторов». В частности, «Роснефть» купила несколько предприятий у Независимой нефтегазовой компании.