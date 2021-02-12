Следующее заседание по делу Навального о клевете на ветерана назначено на вторник 16 февраля

Судья Вера Акимова переносит его уже во второй раз. Поводом для иска ветерана стала реакция политика на ролик в поддержку поправок к Конституции. Оппозиционер назвал участников видео «позором страны» и «предателям». На заседании сам ветеран Игорь Артеменко долго присутствовать не смог даже по видеосвязи – ему стало плохо, после чего вызвали скорую. Навальный вину не признает и обвиняет суд и родственников истца в том, что они используют 95-летнего ветерана в политических целях.
2021-02-12T21:31:43+03:00
2021-02-12T21:31:43+03:00
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21:31, 12 февраля 2021
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