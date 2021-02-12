Бытовые проблемы в спецприемнике в Сахарово решены – член ОНК Литвинович

Бытовые проблемы в спецприемнике в Сахарово, где содержатся административно арестованные за участие в несогласованных акциях в поддержку политика Алексея Навального, решены. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.

«Там есть несколько человек с высоким давлением, а некоторые заболели. Мы проверили, всем ли оказывается медицинская помощь и все ли получают необходимые лекарства. В целом, сейчас там бытовые проблемы решены, и уже нету такого, что не хватает еды и воды», — рассказала она.

М.Литвинович отметила, что завтра из центра в Сахарово освобождается около 100 человек. «Я думаю, не будет никаких проблем им добраться до дома, потому что за эти дни организовались волонтеры и родители с машинами», — добавила она.

М.Литвинович также выразила надежду, что центр временного содержания в Сахарово в ближайшее время будет закрыт.