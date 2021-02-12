Все гипотезы о появлении COVID-19 имеют право на существование на данном этапе

Об этом сказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. По словам главы ВОЗ, на следующей неделе будет опубликован предварительный доклад международной миссии, которая изучала в Китае происхождение коронавируса.

Между тем, доктор медицинских наук Елена Малышева в эфире Первого канала рассказала о секретном исследовании, согласно которому зараженные коронавирусом не опасны для окружающих, а маски не эффективны.

Между тем, в ВОЗ считают снятие ограничений преждевременным.