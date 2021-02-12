Суд в Москве отложил заседание по делу о клевете Алексея Навального на ветерана

Следующее заседание назначено на 16 февраля – такое решение приняла судья Вера Акимова. Процесс начался на прошлой неделе. Претензии к политику возникли после того, как он прокомментировал видеоролик телеканала RT о голосовании по поправкам к Конституции. Сам Навальный вину не признает и обвиняет суд и родственников истца в том, что они используют 95-летнего ветерана в политических целях. Игнат Артеменко, присутствовавший на заседании по видеосвязи, ничего рассказать не смог, ему стало плохо.