Суд в Москве отложил заседание по делу о клевете Алексея Навального на ветерана

Следующее заседание назначено на 16 февраля – такое решение приняла судья Вера Акимова. Процесс начался на прошлой неделе. Претензии к политику возникли после того, как он прокомментировал видеоролик телеканала RT о голосовании по поправкам к Конституции. Сам Навальный вину не признает и обвиняет суд и родственников истца в том, что они используют 95-летнего ветерана в политических целях. Игнат Артеменко, присутствовавший на заседании по видеосвязи, ничего рассказать не смог, ему стало плохо.
2021-02-12T21:01:44+03:00
2021-02-12T21:01:44+03:00
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21:01, 12 февраля 2021
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