Первая жалоба на уголовное преследование за распространение фейка в России была подана в ЕСПЧ

Первая жалоба на уголовное преследование за распространение фейка в России была подана в Европейский суд по правам человека. Подробности сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Ирина Хрунова.

Она уточнила, что жалоба подана в защиту жительницы Перми, которую летом признали виновной в публичном распространении заведомо ложной информации. «События, которые описываются в жалобе в ЕСПЧ, произошли в начале апреля 2020 года, когда только-только началась эпидемия, и страна ушла на самоизоляцию. Заявительница написала в соцсетях пост. На мой взгляд, он является абсолютно нейтральным и не содержит никаких призывов или отрицаний эпидемии. Она просто написала, что не согласна с самоизоляцией», — уточнила И.Хрунова.

На взгляд адвоката, «власти отреагировали абсолютно неадекватно». «Этот пост не вызвал сильных откликов и не мог повлиять на ситуацию с эпидемией. Но заявительницу наказали достаточно строго. При имеющейся статье в КоАП РФ ее решили привлечь к уголовной ответственности, и они была приговорена к 300 часов обязательных работ. Мы считаем, что власти нарушили ст.10 Европейской конвенции о праве на свободу выражения мнения, в связи с чем пошли в ЕСПЧ», — отметила И.Хрунова.

Адвокат добавила, что жительница Перми отработала в том же суде, который ее осудил.