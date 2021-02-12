Дональд Трамп, по сведениям американской прессы, тяжело перенес коронавирус

Газета The New York Times со ссылкой на источники пишет, что в какой-то момент уровень кислорода в крови президента сильно упал. Кроме того, он страдал из-за серьезных проблем с легкими, связанными с пневмонией. Собеседники издания утверждают, что в какой-то момент всерьез обсуждалась возможность подключения Трампа к аппарату искусственной вентиляции легких.

Уже бывший глава Белого дома покинул медицинский центр через три дня после госпитализации. Его критиковали за то, что он недостаточно серьезно воспринял болезнь, а газета The Wall Street Journal писала, что президент скрыл результаты первого теста на коронавирус.