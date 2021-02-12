Глава Центробанка продолжила постепенно сворачивать программу льготной ипотеки

По мнению Эльвиры Набиуллиной, ее можно оставить как антикризисную программу для регионов с недостаточным предложением на рынке жилья или там, где спрос не восстановился из-за ограничительных мер. Председатель ЦБ признала, что льготная ипотека была очень эффективным инструментом в период острой фазы кризиса, но из-за того, что предложение не поспевало за спросом, цены пошли вверх. По оценке Набиуллиной, к январю весь эффект от снижения ставки практически был нивелирован.

После введения программы льготной ипотеки, которая позволяет взять кредит на жилье под 6,5% было выдано займов на рекордную сумму – 4 триллиона рублей.