ЕС принял к сведению слова российского министра иностранных дел о готовности к разрыву отношений с Европой

Официальный представитель главы дипломатии Жозепа Борреля, выступая на брифинге отметил, что вне зависимости от слов Сергея Лаврова или пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, состояние отношений между ЕС и Россией нехорошее. При этом Евросоюз намерен придерживаться принципа добрососедства.

Лавров сказал, что Россия не хочет геополитической изоляции, но должна быть к разрыву отношений в случае новых санкций. Песков позже обвинил прессу в том, что смысл высказывания был искажен.



В пресс-службе МИД уточнили, что Россия готова к разрыву отношений с Европой по инициативе последней.