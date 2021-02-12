Словения с завтрашнего дня откроет свои границы для россиян

Согласно постановлению правительства республики, на которое ссылается агентство Интерфакс, посетить страну гражданам страны из так называемого «красного списка» можно только при наличии отрицательного теста на коронавирус, сделанного не позже, чем за 48 часов до поездки. Кроме того, въезд разрешен тем, кто уже перенес инфекцию. Для этой категории путешественников действует требование о справке не более чем трехнедельной давности.