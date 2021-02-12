Глава Удмуртии передумал отменять обязательный масочный режим в республике

Об этом свидетельствует распоряжение Александра Бречалова, опубликованное на сайте местного правительства.

Несколько дней назад Удмуртия стала первым российским регионом, объявившим об отмене ношения масок, однако это решение восприняли неоднозначно. В Кремле эти действия оставили на усмотрение регионов, но в Роспотребнадзоре напомнили, что все россияне по-прежнему обязаны использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах. С критикой выступил глава Татарстана, отметивший, что даже человек с антителами может быть носителем вируса.