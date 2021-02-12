В Москве из-за сильного снегопада образовались 10-балльные пробки

Несколько десятков самолетов задержано или отменено.

Движение на столичных трассах фактически парализовано. Наиболее сильные заторы на Садовом и Третьем транспортном кольцах, а также МКАДе и на всех шоссе в районе пересечения с кольцевой дорогой, следует из данных сервиса Яндекс.пробки. Ряд улиц в центре столицы отмечен бордовым цветом — это значит, что машины там практически стоят. На многих улицах, в том числе, Новом Арбате, Неглинной, Большой Лубянке, а также набережным машины едут медленнее чем обычно. Движение на дорогах затрудняют большое количество снега и множество дорожных аварий, отметили в столичном департаменте транспорта. Там добавили, что Третье транспортное кольцо блокировали буксующие фуры, сообщает Интерфакс. 10-балльные пробки в столице в этом году возникают уже второй раз. До этого та же самая картина наблюдалась 21 января, то есть меньше месяца назад. Тогда тоже был снегопад. В аэропортах тоже сложности. Во Внуково, Домодедово и Шереметьево в общей сложности задерживается около 30 рейсов, ещё около 10 отменено. Хуже всего ситуация судя по данным сервиса Яндекс.расписание в Домодедово, где вовремя не сели 15 самолетов.

Синоптики тем временем предупредили, что на смену снегопадам и метелям в Центральной части России придут аномальные морозы. Температуры на 7-12 градусов будут ниже климатической нормы, сообщили в Росгидромете. По его данным в ночные часы будет до -30 градусов, днем до -17.