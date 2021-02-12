Петербургские власти решили в воскресенье провести собственный флешмоб во время акции в поддержку Навального

Согласно сообщению Смольного, 50 молодых людей соберутся в Петропавловской крепости и «сформируют сердце и своими движениями сделают его пульсирующим».

Между тем петербургские силовики перегородили заборами пешеходные зоны в центре города, рядом припарковали полицейские машины и автозаки. При этом штаб Навального призвал выходить не на площади, а во дворы.

Металлические заборы уже выставили на Дворцовой площади, поперёк тротуаров у Гостиного двора и на площади Восстания. Для прохода оставили узкие разрывы. Автомобили полиции, грузовики Росгвардии, автозаки и коммунальную технику также выстроили вдоль центральных улиц. Таким образом силовики готовятся к акциям в поддержку политика Алексея Навального и в защиту женщин-политзаключённых, которые наметили на воскресенье. При этом организаторы обоих мероприятий не призывали участников выходить на эти улицы. В то же время органы власти ещё не установили, кто отвечал за перекрытия в предыдущие выходные, когда акций вообще не проводили. Однако тогда полиция перегородила Невский проспект, и чтобы пересечь его людям приходилось идти по льду рек. В Главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти «Эху Москвы» сообщили, что не принимали решения об ограничениях движения. Тот же ответ редакции дали в Смольном. В то же время источники нашей радиостанции во властных структурах предположили, что перекрытия санкционировали силовые ведомства на федеральном уровне.

Смольный и силовики перекладывают друг на друга ответственность за перекрытие центра города, так как боятся, что на улицах может пролиться кровь, считает политический обозреватель Антон Мухин.

По оценкам петербургских предпринимателей, которые работают в центре Петербурга, из-за перекрытых улиц за выходные они потеряли почти половину недельной выручки.