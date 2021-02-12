На юге Индии по меньшей мере 11 человек стали жертвами взрывов на заводе пиротехники

Еще более 30 получили ранения, передает телеканал NDTV. Инцидент привел к сильному пожару, который уничтожил четыре цеха предприятия и сильно затруднил работу спасателей, которые пытались оказать помощь пострадавшим. Соболезнования родственникам погибших и раненных выразил премьер-министр страны. Семьям пообещали выплатить компенсации.