На юге Индии по меньшей мере 11 человек стали жертвами взрывов на заводе пиротехники

Еще более 30 получили ранения, передает телеканал NDTV. Инцидент привел к сильному пожару, который уничтожил четыре цеха предприятия и сильно затруднил работу спасателей, которые пытались оказать помощь пострадавшим. Соболезнования родственникам погибших и раненных выразил премьер-министр страны. Семьям пообещали выплатить компенсации.
2021-02-12T18:33:06+03:00
2021-02-12T18:33:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:33, 12 февраля 2021
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