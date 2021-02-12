Европейские страны призвали Иран прекратить производство металлического урана

Исламская республика в соответствии с соглашением обязывалась в течение 15 лет не проводить такие разработки. В совместном сообщении Великобритании, Франции и Германии отмечается, что Тегеран подрывает возможность новых дипломатических усилий по полному достижению целей СВПД.



Исламская республика ранее не раз указывала на то, что вернется к полному соблюдению договора только после отмены санкций со стороны США.