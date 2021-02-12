Полицейские попытались передать фигурантам «санитарного» дела предостережения из-за флешмоба с фонариками

Полицейские попытались передать фигурантам дела о нарушении санитарных правил на акции предостережения из-за флешмоба с фонариками. Из сообщения на сайте «МБХ медиа» следует, что сделать это не удалось, поскольку и глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева и координатор Московского штаба Навального Олег Степанов находятся под домашним арестом и не могут отправлять и принимать какую-либо корреспонденцию. Адвокаты других фигурантов сказали, что их подзащитные пока предостережений не получали.

Соратники Навального в это воскресенье планируют выйти во дворы домов с зажженными фонариками и выложить фото и видео акции в соцсети.

