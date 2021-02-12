Власти Москвы обещают не допустить транспортного коллапса из-за снегопада

Городские службы работают круглосуточно в усиленном режиме, — сказал заместитель мэра Петр Бирюков. По его данным, на улицах работают более 13,5 тысяч единиц различной снегоуборочной техники.

Однако москвичи недовольны работой коммунальных служб. Снег в этом году убирают очень плохо, — рассказали корреспонденту «Эха» жители юго-востока столицы.

Мощный снегопад в Москве продлится до вечера воскресенья. По разным оценкам, высота снежного покрова может вырасти на 25-30 сантиметров.

Загруженность московских дорог уже в середине дня оценивалась в 8 баллов по 10-балльной шкале. Московские власти призывают водителей отказаться от поездок на личных автомобилях минимум до 9 вечера.

Тем временем Гидрометцентр России выпустил новое штормовое предупреждение. В центре европейской России будут усиливаться морозы. По прогнозу температура будет на 7-12 градусов ниже климатической нормы, а в ночные часы возможны 30-градусные морозы.