Комиссия городской общественной палаты Москвы обсудит идею возвращения памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь

Комиссия городской общественной палаты Москвы обсудит архитектурный облик Лубянской площади и, в частности, целесообразность возвращения памятника первому главе ЧК Феликсу Дзержинскому.

Вопрос о том, как должна выглядеть площадь перед зданием, в котором располагается центральный офис ФСБ, обсуждается давно, но в последнее время интенсивность выступлений стала нарастать. Обращение с просьбой вернуть на привычное место статую Феликса Дзержинского подписали многие деятели культуры и политики патриотического направления, в частности Александр Проханов и Захар Прилепин. Градус полемики и стал отправной точкой для начала дискуссий, о которых объявил заместитель председателя Палаты Алексей Венедиктов.

Сам он считает, что некая вертикальная архитектурная доминанта на площади нужна, а будет ли это Железный Феликс или кто-то другой решать москвичам. Между тем, председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников полагает, что историческая справедливость будет восстановлена, если на свое место вернется фонтан скульптора Витали, которые располагался на площади, до того, как там появился памятник знаменитому революционеру.



Напомним, что памятник был демонтирован во время путча 1991 года. Сейчас он находится в парке Музеон рядом со статуей Сталина.