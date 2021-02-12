Аргентинский суд приступил к делу о кокаине в российском посольстве

Этот процесс касается истории о почти 400 кг первосортного кокаина, который был предназначен для переправки в Европу в десятки чемоданов, хранившихся на территории Российского посольства в Буэнос-Айресе, — пишет местное издание Telam. Дело рассматривают три судьи, а сам процесс проходит дистанционно по зуму, — отмечается в публикации. На скамье подсудимых — два человека — бывший местный полицейский Иван Близнюк (он курировал охрану посольства), а также механик Александр Чикало. Их обвиняют в том, что они были участниками сложной схемы наркотрафика, по которой кокаин доставляли в Европу через Германию, Нидерланды и Россию.

Механик посольства сказал, что его обманул бизнесмен по имени Андрей Ковальчук (его ранее судили по этому делу в России). Якобы предприниматель предложил им поучаствовать в съемках документального фильма о жизни Че Гевары, а заодно заняться импортом икры и шоколада, и экспортом аргентинского мяса. Но при этом Чикало отказался отправлять чемоданы с неизвестным ему содержимым в Москву: якобы, доводы его собеседника выглядели не очень правдиво. Второй подсудимый отказался давать показания, но сказал, что не понимает, в чём его обвиняют. Он также немного рассказал о себе, отметив, что приехал в Аргентину в конце 90-х, когда ему было 17 лет и дослужился до звания главного инспектора столичной полиции.

Агентство Reuters напоминает, что расследование стартовало 4 с лишним года назад — после того, как на территории посольства нашли чемоданы с кокаином. Их ввезли за несколько месяцев до этого, чтобы потом обманным путем ввезти в Европу по дипломатическим каналам. Дело в том, что дипломатов нельзя досматривать на таможне. А вот Чикало и Близнюка по сообщению Reuters, преследуют за соучастие в контрабанде. Один, согласно обвинению, занимался упаковкой наркотиков по чемоданам и их хранением, а второй — имевший доступ по знакомству к местным полицейским чинам, обеспечивал безопасную доставку наркотиков в аэропорт.

Теперь, как отмечает англоязычное издание Buenos Aires Times, суд приступит к рассмотрению дела по существу и сторона обвинения пригласит свидетелей для дачи показаний.

Следующее заседание по делу о кокаине в Российском посольстве в Аргентине состоится в конце февраля.