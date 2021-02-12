Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

ЦБ считает, что потенциал для смягчения денежно-кредитной политики исчерпан. При этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что к концу года экономика России может восстановиться до того уровня, который был до пандемии. На решение Центробанка сохранить ключевую ставку рубль практически не отреагировал.