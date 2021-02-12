Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

ЦБ считает, что потенциал для смягчения денежно-кредитной политики исчерпан. При этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что к концу года экономика России может восстановиться до того уровня, который был до пандемии. На решение Центробанка сохранить ключевую ставку рубль практически не отреагировал.
2021-02-12T18:23:19+03:00
2021-02-12T18:23:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:23, 12 февраля 2021
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