Власти Москвы готовы к новому росту заболеваемости коронавирусом в городе, хотя считают такой сценарий маловероятным. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Ранее мэр заявлял, что основные ограничения из-за коронавируса в Москве могут снять к концу весны.
2021-02-12T18:21:11+03:00
2021-02-12T18:21:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:21, 12 февраля 2021
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