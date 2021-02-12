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18:21, 12 февраля 2021

Власти Москвы готовы к новому росту заболеваемости коронавирусом в городе

Власти Москвы готовы к новому росту заболеваемости коронавирусом в городе, хотя считают такой сценарий маловероятным. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Ранее мэр заявлял, что основные ограничения из-за коронавируса в Москве могут снять к концу весны.



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