Власти Москвы готовы к новому росту заболеваемости коронавирусом в городе, хотя считают такой сценарий маловероятным. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Ранее мэр заявлял, что основные ограничения из-за коронавируса в Москве могут снять к концу весны.