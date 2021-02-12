Объем пожертвований команде Алексея Навального в январе увеличился вдвое по сравнению с декабрем, — сообщил глава региональных штабов политика Леонид Волков. Самые крупные разовые пожертвования в биткоинах были сделаны на следующий день после возвращения Навального в Россию, а также накануне и сразу после протестов 23 января. Большая часть средств поступила от обычных людей, — отметил Волков.

Затраты на фильм о дворце Путина были намного меньше, чем заявляет госпропаганда. Об этом рассказала Мария Певчих -— глава отдела расследований ФБК, признанного российскими властями иностранным агентом. В эфире федеральных телеканалов утверждалось, что на производство фильма было потрачено около миллиона евро.