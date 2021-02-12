Роскомнадзор начал рассылать интернет-изданиям требования удалять новости о флешмобе сторонников Алексея Навального

Акция намечена на воскресенье. На этом фоне полиция Москвы призвала не участвовать в несогласованных мероприятиях и предупредила не только об административной, но и уголовной ответственности.

Ряду сетевых изданий уже пришлось удалить по требованию Роскомнадзора публикации, которые касались предстоящей акции с фонариками. Среди тех, кто это сделал — издания «Медуза» и «Открытые Медиа», причём их статьи, вызвавшие претензии надзорного ведомства, были посвящены не самому флешмобу в поддержку Алексея Навального, а реакции на это властей. Открытые медиа в одной из публикаций отметили как представитель МИДа Марии Захаровой увидела во флешмобе руку западных кураторов, в другой статье речь шла про намерение депутатов проследить за использованием фонариков на акции. В статье Медузы, которая вызвала претензии Роскомнадзора, рассказывалось о реакции чиновников и государственных СМИ по тому же поводу. А в заголовке указывалось, что власть в обычном флешмобе в поддержку Алексея Навального видит цитата «козни НАТО и даже пугает терактами». В ведомстве посчитали, что статья содержит призывы к участию в несанкционированной акции. Несмотря на то, что время проведения акции при этом не указывалось. Напомним, что накануне агентства ТАСС и РИА со ссылкой на источники в силовых структурах сообщили, что радикальные исламисты готовят боевиков, которые могут устроить теракты на массовых акциях в разных городах России.

И «Медуза» и «Открытые медиа» публикации, которые не понравились Роскомнадзору, удалили. То же пришлось сделать и сайту томского издания ТВ-2. Статью о предстоящей акции соратников Навального с фонариками ведомство посчитало призывом к участию в массовых беспорядках. В случае отказа убрать публикацию обещали заблокировать сайт издания, рассказал его главный редактор. Виктор Мучник назвал происходящее «приступом государственного безумия». Тем временем силовики взялись за соратников Навального в регионах. В томский штаб политика пришли представители прокуратуры и вручили активистам предостережение о недопустимости нарушения закона о митингах и осуществления экстремистской деятельности, сообщил телеграм-канал штаба. Поводом для этого стали публикации в его чате, их власти расценили как призывы к воскресной акции. Предостережение соратники Навального не подписали.

В Москве главе столичного штаба Навального Олегу Степанову полицейские пытались вручить некое письмо. Об этом сообщают в телеграм-канале команды Степанова. Он находится под домашним арестом в рамках так называемого «санитарного дела» и по решению суда не может получать корреспонденцию. Полиция Москвы пригрозила уголовным преследованием тем, кто поучаствует в акции с фонариками, объявив ее незаконной. Жителей столицы силовики призвали не реагировать на призывы выйти на улицу, называя их провокациями.

Акцию 14 февраля анонсировал в начале недели соратник Алексея Навального Леонид Волков. Жителям больших российских городов он предложил выйти во двор, включить на телефоне фонарик, постоять так 15 минут или сделать световые изображения сердец. Акция названа «любовь сильнее страха».

Петербуржцев, которые выйдут на улицы с фонариками в ближайшие выходные, не будет разгонять полиция. Об этом вице-губернатор северной столицы Александр Бельский сказал изданию «Фонтанка».

Председатель петербургского заксобрания Вячеслав Макаров наградил силовиков, которые разгоняли мирные акции протеста. Полицейские получили грамоты и ценные подарки.

Спикер закса и глава городского отделения Единой России Вячеслав Макаров вручал награды на перекрытой Дворцовой площади. В окружении железных заборов играл духовой оркестр. Бойцы и офицеры специального полка полиции не снимали чёрные маски с лиц даже когда получали от Макарова рамочки с благодарностями и коробочки с часами. По его словам, силовиков награждали за, цитирую по порталу МР-7, образцовое отношение к выполнению своих обязанностей, которое служит гарантией защиты правопорядка, охраны жизни и здоровья наших граждан, конец цитаты. Тем временем полиция так и не установила личность сотрудника, который ударил ногой в грудь 54-летнюю Маргариту Юдину в ответ на вопрос о его действиях. Также ведомство не провело проверки в отношении сотрудников, которые задержали глухонемого за то, что он, якобы, выкрикивал лозунги, а также держали в отделении инвалида по зрению. Всего данным «ОВД-Инфо» в ходе несанкционированного протеста задержали почти две тысячи человек. Хотя в полиции так и не назвали официальную цифру. В Петербурге не возбудили ни одного дела о превышении полномочий на акциях.

Юрист «Команды 29» Артем Кутловский считает, что участников акции могут привлечь к административной ответственности, сославшись на коронавирусные ограничения. Как сказал юрист, которого цитирует «Новая газета», исходя из актуальной судебной практики, может быть установлено нарушение санитарных правил в отношении граждан, которые вышли в свои дворы посветить фонариками в телефоне.



Последние социологические опросы вряд ли обнадежат так называемую внесистемную оппозицию, — пишет «Независимая газета» в статье об отношении граждан к новой протестной волне. Как пишет «Независимая», людям за пределами этой группы вполне достаточно версии властей о последних событиях.