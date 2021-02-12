Арестованному главреду «Медиазоны» Сергею Смирнову оказали медпомощь после того, как у него подскочило давление

Арестованному главному редактору издания «Медиазона» Сергею Смирнову оказали медицинскую помощь после того, как у него подскочило давление. Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказал корреспондент «Медиазоны» Егор Сковорода.

3 февраля Смирнова арестовали на 25 суток по обвинению в повторном нарушении правил публичных мероприятий. Поводом стал ретвит картинки, на которой были дата и время акции в поддержку Алексея Навального. 8 февраля Мосгорсуд сократил срок ареста журналиста до 15 суток. Смирнов должен выйти на свободу 18 февраля.