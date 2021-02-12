В Бабушкинском суде Москвы проходит второе заседание по делу о клевете против политика Алексея Навального

Его обвиняют в том, что, комментируя агитматериал телеканала RT о поправках к Конституции, он оскорбил ветерана Великой Отечественной Войны.

Бабушкинский суд с утра был будто в осадном положении. У входа — приставы в шлемах и бронежилетах, которые пускали внутрь только по повестке или аккредитации, а во дворе выставили коридор из железных ограждений, который вёл строго от калитки до входа. У дверей стоит ряд пластиковых бутылок — вопреки обыкновению в здание не пускали с водой.

Алексей Навальный, как и в прошлый раз, стоял в клетке-аквариуме для подсудимых. Оттуда, его зачастую было слышно лучше, чем кого-либо ещё в зале. Разговоры на повышенных тонах проходили неоднократно. Как и неделю назад Навальный устроил словесную перепалку с внуком потерпевшего, предпринимателем Игорем Колесниковым. Судья Вера Акимова пыталась пресечь политика с помощью предупреждений и замечаний, но это не работало. В общей сложности их было около двадцати. Ближе к вечеру подсудимый прямо сказал, что предупреждения судьи ничего не стоят и сам вынес судье ответное предупреждение.

Навальный и его адвокаты ещё по результатам прошлого заседания объявили судье Акимовой отвод, назвав её некомпетентной и предвзятой. Это ни к чему не привело. Они также возмущались, что она не давала им задавать вопросы свидетелям, что происходило почти всегда. Однажды судья сняла вопрос ещё до того, как стало понятно, что именно хочет спросить Навальный.

По словам судьи и прокурора, подсудимый задавал вопросы, не связанные с сутью дела. Тот в свою очередь говорил, что ответы на них могут помочь доказать, что дело, например, сфабриковано, а внук ветерана Артёменко неоднократно подделывал подпись своего родственника.

Также во время заседания у здания суда задержали человека. Как передавал телеканал «Дождь», он залез на дерево и кричал что-то через громкоговоритель.

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сравнил с пособниками нацистов тех, кто оскорбляет ветеранов Великой Отечественной войны. По словам Нарышкина, большинство россиян выступает против попыток исказить правду о подвиге советского народа в годы войны.

Историк Николай Сванидзе считает, что Алексей Навальный не оскорблял ветерана и никакого отношения к пособничеству нацистам это не имеет.

Абсурдом называет происходящее в Бабушкинском суде журналист Олег Кашин.