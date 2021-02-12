Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов продолжит обжаловать свой арест по делу об организации несогласованной акции, несмотря на сегодняшний отказ Мосгорсуда в удовлетворении его апелляции. Об этом оппозиционер сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Сегодня Мосгорсуд рассматривал мою апелляционную жалобу на новогодний арест. Тогда я получил 10 суток по надуманному обвинению. Это дело прошлого лета, когда граждане приходили в Администрацию президента с заявлениями о несогласии с итогами голосования по поправкам в Конституцию. Парадоксальным образом суд признал перемещение граждан по подземному переходу незаконным шествием, а меня обвинили в том, что я призвал к этому в своих соцсетях», — напомнил С.Удальцов.

По словам оппозиционера, «Мосгорсуд подошел к апелляции формально, не удовлетворив ни одного его ходатайства». «Свидетелей не допросили, видеозаписи не посмотрели, судья скороговоркой зачитал отказ в моей апелляции, и тут же полиция, которая присутствовала на заседании, заявила, что будет добиваться ужесточения моего административного надзора, чтобы я не мог выходить из дома ночью и появляться возле массовых мероприятий», — отметил С.Удальцов.

Он не исключил, что его «собираются изолировать ближе к выборам в Госдуму, возбудив уголовное дело о неоднократном нарушении административного надзора». «Все это я буду обжаловать в кассационные инстанции, но в целом ситуация нездоровая, и законы перестают работать все больше и больше», — подытожил С.Удальцов.