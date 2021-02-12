Самыми запоминающимися событиями января почти для половины россиян стали акции в поддержку Навального

В соответствующем опросе, проведенном «Левада-центром», митинги 23-го и 31-го числа упомянули 45% респондентов. В тройку главных событий также попало возвращение оппозиционера в Россию из Германии. На втором месте оказались события, связанные с коронавирусом.
2021-02-12T17:32:19+03:00
2021-02-12T17:32:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 12 февраля 2021
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Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…