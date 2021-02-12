Масочный режим в Удмуртии смягчен не будет, хотя об это объявил глава региона Александр Бречалов

Согласно первоначальному распоряжению Бречалова, с 12 февраля ношение масок в республике становилось личным делом каждого, однако инициатива вызвала серьезную критику. Как сообщает РБК, в Роспотребнадзоре губернатору напомнили, что требование введено на федеральном уровне, стало быть и отменять его нужно централизованно. В Кремле же оговорились, что подобные решения находятся введении местных властей. Раскритиковал Бречалова и глава Татарстана Руслан Минниханов, который сказал, что носителями вируса могут быть и переболевшие граждане, у которых выработались антитела. Бречалов выпустил новое распоряжение, из текста которого данная либерализация исчезла, но при это ряд ограничений все же отменяются. В республике открываются театры, музей и концертные залы, разрешаются спортивные мероприятия.

О намерении сделать масочных режим необязательным объявили и в Чечне.