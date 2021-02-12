Соратники Навального в Томске получили предостережения из-за предстоящего флешмоба с фонариками в поддержку политика

Соратники Алексея Навального в Томске получили предостережения из-за предстоящего флешмоба с фонариками в поддержку политика. От сетевых изданий, которые размещают материалы о предстоящей акции, требуют их удалять.

Интернет-издание Медуза Роскомнадзор обязал удалить статью о реакции властей на акцию, намеченную на воскресенье. В заголовке публикации отмечалось, что российская власть видит в обычном флешмобе с фонариками в поддержку Алексея Навального цитата «козни НАТО и даже пугает терактами». Время начала акции в материале не указывалось. Тем не менее, надзорное ведомство усмотрело нарушение закона. Редакция Медузы статью удалила. Два материала, связанных с предстоящим флешмобом, пришлось убрать со своего сайта по требованию Роскомнадзора интернет-изданию Открытые медиа. Там упоминалась реакция представителя МИДа Марии Захаровой на предстоящую акцию и депутатов Госдумы, которые решили проследить за использованием фонариков во время флешмоба. Удалена и статья об акции на сайте томского издания ТВ-2. Роскомнадзор посчитал, что в новости были призывы к участию в несогласованных массовых акциях. Тем временем из-за флешмоба сотрудники штаба Навального в Томске получили предостережение. К ним пришли из прокуратуры и вручили бумагу. У соратников политика – подписывать ее они не стали — сложилось впечатление, что власти хотят запретить людям светить фонариками во дворах.

Акцию на этой неделе анонсировал глава региональных штабов Навального Леонид Волков. Он предложил людям выйти в свой двор, включить фонарик на мобильном телефоне, постоять несколько минут и затем выложить фото и видео в соцсетях. Вчера Генпрокуратура, Следственный комитет и МВД предупредили об ответственности за незаконные акции.