Строительство трубопровода «Северный поток-2» прерывали из-за непогоды

Работы, которым помешал шторм, будут возобновлены уже на следующей неделе – пишет немецкий журнал «Шпигель». Издание напомнило, что в прошлые выходные судно «Фортуна» начало укладку в вводах Дании, но успело проложить всего несколько сотен метров трубопровода. По данным «Шпигеля», цель строителей – завершить проект до конца этого года.