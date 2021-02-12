Строительство трубопровода «Северный поток-2» прерывали из-за непогоды

Работы, которым помешал шторм, будут возобновлены уже на следующей неделе – пишет немецкий журнал «Шпигель». Издание напомнило, что в прошлые выходные судно «Фортуна» начало укладку в вводах Дании, но успело проложить всего несколько сотен метров трубопровода. По данным «Шпигеля», цель строителей – завершить проект до конца этого года.
2021-02-12T16:35:12+03:00
2021-02-12T16:35:12+03:00
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16:35, 12 февраля 2021
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