Арбитражный суд Москвы не стал запрещать сторонней компании собирать данные пользователей «ВКонтакте»

О решении суда сообщает агентство РИА Новости. Социальная сеть подала иск еще 4 года назад после того, как сколковская компания Double начала предлагать услуги по поиску и анализу информации пользователей социальных сетей, чтобы оценить кредитоспособность заемщиков банков. Администрация «ВКонтакте» считает, что эти данные являются собственностью самой соцсети. В компании Double настаивают, что эти сведения общедоступны.