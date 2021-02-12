Арбитражный суд Москвы не стал запрещать сторонней компании собирать данные пользователей «ВКонтакте»

О решении суда сообщает агентство РИА Новости. Социальная сеть подала иск еще 4 года назад после того, как сколковская компания Double начала предлагать услуги по поиску и анализу информации пользователей социальных сетей, чтобы оценить кредитоспособность заемщиков банков. Администрация «ВКонтакте» считает, что эти данные являются собственностью самой соцсети. В компании Double настаивают, что эти сведения общедоступны.
2021-02-12T16:34:50+03:00
2021-02-12T16:34:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:34, 12 февраля 2021
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