Главному редактору «Медиазоны» дали лекарство из-за ухудшения состояния здоровья в спецприемнике

При этом у Сергея Смирнова до сих пор высокое давление, — рассказала агентству Интерфакс член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович. В Телеграм-канале журналиста, который на время его ареста ведет редакция, говорится, что в камере разрешили открыть окно, но в ней все равно очень жарко. Смирнов считает, что там специально созданы невыносимые условия.

Арест Смирнова по обвинению в повторном нарушении правил проведения акции вызвал большой резонанс. В его поддержку выступили десятки российских СМИ.