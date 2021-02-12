Китайские власти запретили на своей территории вещание телеканала BBC World News

Его обвинили в распространении недостоверной информации. Впрочем, зарубежные СМИ пишут, что настоящей причиной стало противостояние Пекина и Лондона на политической арене.

Официальная версия Пекина, как напоминает американская The New York Times, это — репортажи о судьбе уйгуров в Китае. Речь идет про материалы Би-Би-Си с рассказами о т.н. лагерях исправления, в которые отправляют тех, кого заподозрили в неблагонадёжности. Китай отрицает все подобные обвинения и называет британскую корпорацию распространителями фейков. Издание также напоминает про то, что в Поднебесной уже и так выстроена целая система цензуры, не позволяющая почти никакой информации попасть извне.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб, как пишет The Guardian, назвал решение о запрете вещания BBC World News в Китае «ущемлением свободы СМИ». Издание, впрочем, выдвинуло другую версию. Ранее британские власти отозвали лицензию на трансляцию у китайского телеканала CGTN. Тогда Лондон ссылался на требования закона, согласно которому телеканалы должны быть независимы и не должны находиться под влиянием каких-либо политических органов. При этом, британский регулятор Ofcom утверждает, что CGTN находится под тотальным контролем китайской компартии.

С этим согласно и финансовое агентство Bloomberg. Здесь также подчеркивают, что это решение может быть связано также с продолжающимися протестами в Гонконге — их активно освещало именно BBC. В другой публикации издание пишет: отношения между Пекином и Лондоном продолжают ухудшаться. В прошлый раз они были на низкой точке после того, как премьер Борис Джонсон запретил использование оборудования китайской Huawei для британских беспроводных сетей.