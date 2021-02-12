Экспериментально доказанная продолжительность действия вакцины «Спутник V» составляет как минимум девять месяцев

Экспериментально доказанная продолжительность действия вакцины от коронавируса «Спутник V» составляет как минимум девять месяцев. Об этом рассказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По словам Гинцбурга, иммунитет от вакцины «Спутник Лайт» будет длиться около 4-5 месяцев.
2021-02-12T16:04:43+03:00
2021-02-12T16:04:43+03:00
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16:04, 12 февраля 2021
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