Самочувствие главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова улучшилось, хотя давление все еще высокое, — рассказал «Эху Москвы» корреспондент «Медиазоны» Егор Сковорода. Смирнов отбывает административный арест в спецприемнике в Сахарове в Новой Москве.
2021-02-12T16:04:09+03:00
2021-02-12T16:04:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:04, 12 февраля 2021
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Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…