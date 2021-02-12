Самочувствие главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова улучшилось, хотя давление все еще высокое, — рассказал «Эху Москвы» корреспондент «Медиазоны» Егор Сковорода. Смирнов отбывает административный арест в спецприемнике в Сахарове в Новой Москве.