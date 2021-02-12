В Бабушкинском суде продолжается рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана против политика Алексея Навального

В течение последнего часа после большого перерыва на заседании непривычная для этих слушаний тишина. Прокурор зачитывает все письменные доказательства по делу.

До этого разговоры шли нередко на повышенных тонах. Навальный получил примерно 15 предупреждений и ещё два судья назначила его защитнице Ольге Михайловой. Поводом для споров стали вопросы, которые защита задавала свидетелям. Так, у внука потерпевшего Навальный хотел узнать какую зарплату он получает, может ли его дед сам написать заявление в СК и хорошо ли ездить по Москве летом на кабриолете. Суд снял эти вопросы, как не относящиеся к делу. При этом по словам Навального, они могли помочь доказать, что это дело сфабриковано, и что внук потерпевшего подделал подпись своего родственника в документах.

Ранее представители защиты объявили, что Судья Вера Акимова рассматривает это дело предвзято и демонстрирует некомпетентность. Та в ответ неоднократно говорила, что Навальный ведёт себя по-хамски и угрожала вывести его из зала.

Сам потерпевший, которого в прошлый раз увезли на скорой во время слушаний, сегодня в заседании не участвует. Игнат Артёменко попросил не задействовать его в силу возраста и состояния здоровья.

Меры безопасности у Бабушкинского суда усилены с раннего утра. У здания Бабушкинского суда полиция задержала человека, который забрался с мегафоном на дерево. Он кричал, что он свободный гражданин и имеет право выходить куда угодно и когда угодно.