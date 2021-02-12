Правительство Японии вводит новую должность – министра по проблемам одиночества

Правительство Японии заявило сегодня, что серьезно обеспокоено проблемой роста самоубийств среди одиноких женщин, поэтому вводится новая должность – министра по проблемам одиночества, — сообщает агентство Никкей. Кстати, аналогичная должность еще в 2018 году была создана в Великобритании.
2021-02-12T15:35:07+03:00
2021-02-12T15:35:07+03:00
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15:35, 12 февраля 2021
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