Правительство Японии вводит новую должность – министра по проблемам одиночества

Правительство Японии заявило сегодня, что серьезно обеспокоено проблемой роста самоубийств среди одиноких женщин, поэтому вводится новая должность – министра по проблемам одиночества, — сообщает агентство Никкей. Кстати, аналогичная должность еще в 2018 году была создана в Великобритании.